اسرائيل تصادق رسميا على تطبيع العلاقات مع المغرب

2021/01/24 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الوزراء، وافق رسميا اليوم الأحد، على اتفاق دبلوماسي توسطت فيه الولايات المتحدة لرفع مستوى العلاقات مع المغرب.وأشارت المصادر إلى أنه بموافقة الحكومة ”يصبح الاتفاق الذي يعيد العلاقات بين البلدين بانتظار مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه ليصبح نهائيا“

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