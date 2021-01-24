الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 8 من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار

2021/01/24 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، القبض على ثمانية من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار. وذكر بيان للاستخبارات، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعملية نوعية استباقية استهدفت مجاميع العصابات المنظمة وتجار المخدرات وما تلحقه من أذى في البنيه والسلم المجتمعي، وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار …

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