ديالى تكشف عن رفع اكثر من الف دعوى امام “قاضي التجاوزات”

2021/01/24 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن رفع اكثر من الف دعوى قضائية امام قاضي التجاوزات في بعقوبة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التجاوز على الاملاك العامة في بعقوبة ومحيطها لم يعد حالات فردية بل ظاهرة سلبية بدات تتفاقم في السنوات الاخيرة بشكل ينذر بخطر حقيقي لانه اجتاج الكثير من المناطق وخاصة الاراضي الزراعية”.

واضاف ان “اكثر من الف دعوى قضائية رسمية تم رفعها الى قاضي التجاوزات في محاكم بعقوبة وهي منظورة من قبله داعيا الدوائر الحكومية ومنها البلدية الى متابعة تلك القضايا وفق الاطار القانوني والحصول على قرارات تسهم في منع التجاوزات واستعادة الاراضي وفق الاطار القانوني”.

واشار الى ان” التجاوزات بدات تشوه المدن والاحياء لانها تلتهم الاراضي والبساتين الزراعية وتجري عمليات تجريف واسعة طالت الاف الدونمات في السنوات الاخيرة”.

وتعاني ديالى من ارتفاع في ظاهرة التجاوزات على الاملاك العامة بشكل كبير في السنوات الاخيرة خاصة بعقوبة”.انتهى 25 ف

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