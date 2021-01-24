محكمة مصرية ترفض دعوى لمنع محمد رمضان من إقامة حفلات غنائية

2021/01/24 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأحد، بعدم قبول دعوى تطالب بمنع إصدار تصاريح إقامة أي حفلات غنائية للممثل المثير للجدل محمد رمضان.

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