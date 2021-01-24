2021/01/24 | 20:26 - المصدر: سفن سكاي

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عثرت الشرطة النهرية في مدينة الموصل اليوم على خمسة جثث تعود لحادثة العبارة الاليمة التي وقعت قبل اكثر من عامين.

وقال مصدر ان الجثث طافت فوق سطح الماء قرب الجسرين الثالث والخامس ، واضاف تم التعرف على هوية 4 منالغرقى بعد العثور على مستمسكاتهم ، فيما بقت إحدى الجثث مجهولة الهوية ، وأشار إلى نقل الضحايا إلى دائرة الطب العدلي.

يذكر ان الشرطة النهرية تواصل بحثها في نهر دجلة عن ضحايا العبارة ، إذ لازال اكثر من 50 شخصاً مفقوداً منذ وقوع الحادث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة النهرية تعثر على 5 جثث تعود لحادثة العبارة في مدينة الموصل 7 SKY TV.

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