2021/01/24 | 20:39 - المصدر: يس عراق

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كتب رائد العبيدي في فيسبوك – رئيس مهندسين في شركة نفط الشمال:

خط تورك ستريم TurkStream

خط أنابيب لنقل الغاز الروسي من طريق البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا الجنوبية الشرقية والوسطى ، أفتتح بتأريخ 8 كانون الثاني 2020.

تبلغ طاقته الاستيعابية 31.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الروسي ينقلها في اتجاهين منفصلين إلى تركيا واتجاه آخر إلى دول بلغاريا، وصربيا، والمجر.

طول الخط 930 كم بقطر 32 عقدة.

التكلفة الإجمالية المقدرة هي 11.4 مليار يورو

تم تنفيذ المشروع من قبل شركة (ساوث ستريم ترانسبورت) وهي شركة تابعة ل(غاز بروم) الروسية ، وتم تركيب خط الأنابيب في أعماق المياه حتى (2,200 م).

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