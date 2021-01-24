قرن على تأسيسه / في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الإيطالي - رشيد غويلب

2021/01/24 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب قبل 100 عام، تأسس الحزب الشيوعي الإيطالي في ليفورنو، في 21 كانون الأول 1921.



وكان الحزب القوة الأساسية في مقاومة الفاشية، وفي إعادة إعمار إيطاليا الديمقراطية.



وعندما توفي سكرتيره العام بالميرو تولياتي في عام 1964، كان ربع الناخبين الإيطاليين يصوتون له.



وبلغت عضوية الحزب آنذاك 2 مليون، وكان أكبر حزب شيوعي خارج المنظومة الاشتراكية.وبقيادة إنريكو برلينغوير في سنوات 1972 – 1984، الذي يعده مهتمون ......





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