رئاسة البرلمان: سنمضي بإستجواب وزيري الكهرباء والنفط وإقالتهما فوراً

2021/01/24 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت رئاسة البرلمان، الأحد، باستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير، فيما هدد بإقالتهما “فورا”.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول، في بيان، أن “الكعبي، وجه لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء و النفط، للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا […]

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