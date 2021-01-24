2021/01/24 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

1548 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

هدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، بإقالة وزيري الكهرباء والنفط، في حال عدم معالجة ازمة الكهرباء خلال وقت قريب.

وقال الكعبي في بيان تابعه موقع NRT عربية اليوم (24 كانون الثاني 2021)انه " بسبب انعدام الكهرباء في بغداد وعموم المحافظات وجهنا بإستضافة عاجلة لوزيري " الكهرباء و النفط " للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد.

واضاف الكعبي "سنمضي بإستجواب الوزيرين وإقالتهما " فورا " في حال عدم معالجة ازمة الكهرباء خلال وقت قريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يهدد بإقالة وزيرين في حكومة الكاظمي بسبب التقصير) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يهدد بإقالة وزيرين في حكومة الكاظمي بسبب التقصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).