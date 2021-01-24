2021/01/24 | 20:50 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [ديالى_اين]بين مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، بان تضحيات الحشد في عيث صلاح الدين منعت مجازر بشرية في حق القرى المحررة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: تضحياتنا في عيث صلاح الدين منعت وقوع مجازر بشرية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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