الحشد الشعبي: تضحياتنا في عيث صلاح الدين منعت وقوع مجازر بشرية

2021/01/24 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]بين مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، بان تضحيات الحشد في عيث صلاح الدين منعت مجازر بشرية في حق القرى المحررة.

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