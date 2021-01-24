خطة إيرانية لربط حدودها مع العراق بـ “حزام اخضر” من الغابات

2021/01/24 | 20:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن جلال نوري نجاد المدير الفني لشؤون الغابات في وزارة الموارد المائية الإيرانية، عن خطة لإنشاء حزام من الغابات بين محافظة ايلام الفيلية والحدود العراقية.

وقال نوري لوكالة مهر الإيرانية، “لوجود 430 كم من الحدود المشتركة بين إيلام والعراق، سيتم زراعة 80 ألف دونم من الغابات لمواجهة التصحر، خاصة المناطق العراقية صحراوية وتجيء منها عواصف ترابية”.

وتضم محافظة إيلام نحو ٣ ملايين دونم من الغابات من بينها ٣٦٠ غابات صناعية.

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