الكعبي يوجه بإستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء

2021/01/24 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، بإستضافة عاجلة لوزيري الكهرباء و النفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “الكعبي وجه لجنتي النفط والطاقة ، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء و النفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا والحديث عن المعالجات والاجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضغ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط”.

وطالب الكعبي بحسب البيان ،بحضور الوزراء امام اللجنتين المذكورتين باجتماع عاجل مشترك حتماً”، لافتا الى انه “في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سوف نمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهم فوراً”.

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