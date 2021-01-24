الخدمات النيابية: 14 مجمعا سكنيا متلكئ العمل بهم لم يحسم مصيره حتى الان

2021/01/24 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الاحد، بان 14 مجمع سكني متلكا العمل به لم يحسم مصيره حتى الان .

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 48 مجمع سكني منتشرة في عدة محافظات عراقية كانت تعاني من اشكالات متعددة اسهمت بمجملها في توقف العمل بها لسنوات عدة مؤكدة بان المجمعات ذات وحدات متباينة بين مجمع واخر من ناحية العدد والمساحة”.

واضافت عبد المطلب،ان” لجنة الخدمات النيابية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والبلديات نجحت من خلال جهود استثنائية في احياء مشاريع المجمعات السكنية من خلال الاحالة لشركات اخرى ومعالجة الاشكالات الموجودة بالاضافة ال احالة بعضها للاستثمار مؤكدة بان 14 مجمع لم يحسم مصيرها حتى الان”.

واشارت الى ” اهمية حسم مصير المجمعات من اجل توفير وحدات سكنية تقلص حجم الازمة في العراق في ظل الحاجة الملحة للمزيد من الوحدات في اغلب المحافظات العراقية”.

ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة مستمرة منذ سنوات طويلة ما ادى الى اقبال على شراء الاراضي الزراعية والتجاوزات لمواجهة الازمة”.انتهى 25 ف

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