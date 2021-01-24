مجلس التعاون الخليجي يعلن المباشرة بمشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

2021/01/24 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس التعاون الخليجي، الاحد، عن

استكمال الأمور التمويلية للمباشرة

بمشروع الربط الكهربائي بين العراق

ودول المجلس، مبينا ان المرحلة القادمة

ستكون مرحلة عمل وإنجاز مشاريع مشتركة

فعلية مع العراق تساه

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