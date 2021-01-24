الكعبي: سنمضي باستجواب وإقالة وزيري الكهرباء والنفط لعدم معالجتهما ازمة الكهرباء

2021/01/24 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، بإستضافة عاجلة لوزيري “الكهرباء والنفط” للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد.وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “وجه لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء …

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