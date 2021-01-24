2021/01/24 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب صادق عطية – راصد جوي:

قياس المسافة بين الارض والقمر باستخدام الليزر.

رغم اكتشافها منذ سنوات عديدة لكنها تعتبر من ادق واحدث طرق قياس المسافة بين الارض والقمر يعتمد على جهاز يسمئ مقدرة المدئ الليزرية Laser Range finder

وهذه ترسل شعاع Laser من الأرض نحو القمر لينعكس على عاكسات (تم تثبيتها على سطح القمر خلال مهمات أبولو الفضائية)، ثم يرتد الشعاع نحو الأرض فنقيس الوقت اللازم لذهاب و إياب الشعاع، باستخدام سرعة الضوء المعروفة يمكن ايجاد المسافة .

حيث

المسافة =نصف الزمن المسجل ×سرعة الضوء في الهواء

ومن المهم الإشارة إلى أنه تم تجميع عدة قياسات بين سنة 1969 و 2009، تم من خلالها التوصل الى أن القمر يزحف مبتعدا عن الأرض ب 38 ملم سنويا.

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