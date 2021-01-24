الكهرباء ترد على التلويح بإقالة وزيرها في البرلمان وتتحدث عن 3 مشاكل تمنع تحسين التجهيز

2021/01/24 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةردت وزارة الكهرباء ، مساء اليوم الأحد ، على توجيه رئاسة البرلمان باستضافة وزيرها والتلويح باقالته ، فيما تحدثت عن 3 أسباب تمنع تحسين ساعات التجهيز قريباً.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي – مقابلة متلفزة إن "إيران لم ترفع مستوى صادرات الغاز عن حدود 7 مليون متر مكعب ولم ترجعه للحجم السابق والبالغ 50 مليون متر مكعب ما تسبب بتوقف محطات وهذا سبب أول لتراجع ساعات التجهيز"وأضاف في سبب ثانٍ بحسبه إن "هناك استهدافا وهجمات على محطات توليد ونقل الطاقة ما تسبب بانطفاء تام في ديالى وصلاح الدين ونينوى وتم تفجير خط كيارة – كركوك وخطوط في جنوب العراق وهناك استهداف بالعبوات الناسفة والقنص لمنتسبي وزارة الكهرباء الذين يقومون باطلاح المحطات المستهدفة".وأكد "طالبنا من القطعات العسكرية والامنية بأن تضطلع بواجب حماية الابراج والمحطات لان الوضع لا يحتمل".وتابع في سبب ثالث " الحل الامثل هو دمج وزارة الكهرباء بوزارة الكهرباء لكي يتوفر الوقود سواء عبر النفط وايضاً عبر المستوردلدى وزارة الكهرباء مشكلة دفع اموال لشراء الوقود ولدينا مشكلة في التخصيصات الكهرباء تشتري النفط بسعر السوق".ورد على توجيه البرلمان باستضافة وزير الكهرباء بالقول " بالنسبة لرئاسة البرلمان وقرارها باستضافة وزير الكهرباء فمن حقها القيام بدورها الرقابي ونحن على استعداد لبيان الموقف أمام البرلمان".وختم بالقول "نقول للمواطنين ان ساعات التجهيز لن تتحسن قريباً بسبب المشاكل الحالية وخاصة المالية وما ذكر اعلاه".وفي وقت سابق ، وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، بإستضافة عاجلة لوزيري "الكهرباء والنفط" للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد.وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان، إن الاخير "وجه لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا والحديث عن المعالجات والاجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضغ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط ".وطالب الكعبي "بحضور الوزراء امام اللجنتين المذكورتين باجتماع عاجل مشترك حتماً"، لافتا الى انه "في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سوف نمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهم فوراً".

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