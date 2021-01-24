المرور العامة تصدر توضيحا بشأن توقف ترويج معاملات لوحات ارقام الرموز / ل . ق . ز /

2021/01/24 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصدرت مديرية المرور العامة توضيحا بشأن توقف ترويج معاملات لوحات ارقام الرموز ل .ق .ز .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بالنظر لكثرة المناشدات فيما يخص معاملات مركبات الارقام التي تحمل أحرف (ل،ق،ز) المتوقفة في الوقت الحاضر نود ان نوضح ان الموضوع حالياً في مجلس شورى الدولة لغرض مناقشته واطلاق معاملات المركبات التي تحمل ارقامها الاحرف(ل،ز،ق) حيث وصلت الاجراءات لمراحلها الأخيرة من اجل اعطائها الصيغة القانونية في صرفها كون عليها تحقيق مسبق بهذا الخصوص./انتهى9

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