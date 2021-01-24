طيران وقوات الجيش تدمران عشرة اوكار لداعش في ديالى

2021/01/24 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دمر طيران الجيش وقوات الجيش عشرة اوكار للدواعش في ديالى .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه على اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش من تدمير ٨ اوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى ، فيما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ من مداهمة وكرين وتضبط بداخلهما دراجة نارية ، ومولدتين كهربائيتين صغيرتين، ومواد غذائية معلبة ./انتهى9

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