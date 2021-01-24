2021/01/24 | 21:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت رئاسة البرلمان، الأحد، باستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير، فيما هدد بإقالتهما “فورا”.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول، في بيان، أن “الكعبي، وجه لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري الكهرباء و النفط، للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا والحديث عن المعالجات والاجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضغ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط”.وطالب الكعبي، بـ”حضور الوزيرين امام اللجنتين المذكورتين باجتماع “عاجل” مشترك حتماً”، مشدداً على انه “في حال عدم معالجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



البرلمان يستضيف وزيرين ويهدد بإقالتهما فوراً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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