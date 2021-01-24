الفياض: كل الشبكات الإرهابية تتكون في الصحراء والحشد يعمل على ملاحقتها

2021/01/24 | 21:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاحد، كل الشبكات الإرهابية تتكون في الصحراء والحشد يعمل على ملاحقتها.وقال الفياض في كلمة في المهرجان السنوي الاول الذي تقيمه الجامعة المستنصرية لتأبين القادة الشهداء، ان “كل الشبكات الإرهابية تتكون في الصحراء والحشد يعمل على ملاحقتها”، مضيفا ان “أي خط عماده وقادته شهداء يجب النظر اليه بعناية واهتمام”.وتابع ان “الحشد باتت له امة متمثلة بالمرجعية والشعب والمضحين، وهو منحاز للجمهور وحقوقه لا الى السلطة”.وبين ان “الحشد لن يكون (هراوة) بيد أي مستبد”، موضحا انه “عملنا في السدود وخلال جائحة كورونا وسنعمل بكل مجالات خدمة الناس”.ومن جانب اخر […]

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