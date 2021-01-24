2021/01/24 | 21:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مديرية المرور العامة، الأحد، بيانا بشأن معاملات الرموز ل .ق .ز للحصول على أرقام لوحات المتوقفة حالياً.وقالت المديرية في بيان، إنه “بالنظر لكثرة المناشدات فيما يخص معاملات مركبات الارقام التي تحمل أحرف (ل،ق،ز) المتوقفة في الوقت الحاضر نود ان نوضح ان الموضوع حالياً في مجلس شورى الدولة لغرض مناقشته واطلاق معاملات المركبات التي تحمل ارقامها الاحرف(ل،ز،ق)”.واضاف البيان أن “الاجراءات وصلت لمراحلها الأخيرة من اجل اعطائها الصيغة القانونية في صرفها كون عليها تحقيق مسبق بهذا الخصوص”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من المرور بخصوص معاملات مركبات متوقفة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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