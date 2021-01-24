الكهرباء تعلن عن تطمينات نيابية بشأن مستحقات العقود والأجراء

2021/01/24 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، حصولها على تطمينات نيابية بشأن مستحقات العاملين فيها بصفة عقود وأجراء يوميين ضمن قانون موازنة 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجراء يوميين يبلغ نحو 114 ألفاً مضاف لهم قراء المقاييس".

وأضاف موسى أن "الوزارة ماضية بتضمينهم بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وقد حصلنا على تطمينات بهذا الشأن من عدد من النواب".

وشدد بالقول "وضعنا مستحقاتهم من خلال خطة مجلس الوزراء ومشروع موازنة 2021 التي أقرها وهم موجودون فيها".

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