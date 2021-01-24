السليمانية... لا وفيات بكورونا خلال 4 أيام

2021/01/24 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الأحد، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 3 اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الفائتة، مبينة ان 27 مصابا بكورونا يرقدون في المراكز الخاصة بالجائحة في السليمانية.

واشارت الى، ان 22 من مجموع المصابين الحاليين تحت اجهزة الاوكسجين، مشيرة الى ان 5 منهم حالتهم غير مستقرة.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تسجل فيه السليمانية خلال الـ 4 أيام المنصرمة أي حالات وفاة لمصابين بكوفيد-19، فيما دعت المديرية المواطنين الى ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية من جائحة كورونا.

PUKmedia خاص

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