الكاظمي يصدر توجيها بشأن استخدام الباج الأمني وتفتيش عجلات المسؤولين

2021/01/24 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

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مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، بمنع استخدام الباج الحكومي الأمني بعد إنتهاء الدوام الرسمي، بالاضافة إلى تفتيش جميع العجلات الحكومية للمسؤولين في المرابطات والسيطرات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، ان "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوجه بمنع استخدام الباج الحكومي الأمني بعد إنتهاء الدوام الرسمي".

وأضاف البيان، "ويصدر امرا لكافة المرابطات والسيطرات بتفتيش جميع العجلات الحكومية للمسؤولين ويحذر المعتدين على اي سيطرة او مرابطة بإجراءات قاسية بإشرافه شخصيا".

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