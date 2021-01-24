2021/01/24 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الإرهابي – عبد الهادي البابي من يراقب المشهد العراقي اليوم ويتفحصه بدقه يجد أن هنالك تعدياً كبيراً وصارخاً على الدولة والنظام والأمن العام والسلم الأهلي من قبل بعض المؤسسات الإعلامية والصحف وكثيرمن مواقع التواصل الإجتماعي ..حيث يجد ذلك التعدي ظاهراً بشكل فاضح وسافر إن كان مسموعاً أو مقروءا أو مرئياً ..ولا يمكن تصنيف هذه […]

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