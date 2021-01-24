2021/01/24 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين الثلج والدم – فائز جواد في الوقت الذي تحتفل عدد من شعوب المدن العالمية والعربية بهطول الثلوج لتلون ارضهم بلون السلام والامان الابيض الثلج ليروي ارضهم بالنماء والخير ، تسللت مخالب اثنين من القتله والمجرمين الذي لاينتمون الى بني البشر ليبتكروا مشهدا تمثيليا مستغلين طيبة العراقيين ليجسدوه وسط العاصمة بغداد وتحديدا في ساحتي […]

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