2021/01/24 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة (الزمان) بسم الله الرحمن الرحيم ايتها الاخوات..ايها الاخوة السلام عليكم اسمحوا لي ان احييكم واشيد بهذا التكريم الذي يليق بقامة باسقة كزميلنا الراحل رزاق ابراهيم حسن، صاحب الانجازات الابداعية الدالة على جهاده الفكري ومثابرته المعرفية، حيث كان رحمه الله متنوع الاهتمامات بحيث شملت مؤلفاته وكتاباته جوانب عدة من الثقافة والأدب والصحافة والتوثيق الاعلامي، […]

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