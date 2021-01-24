تربية كربلاء تسجل ١٣ ألف متقدم لأداء الامتحانات الخارجية

2021/01/24 | 21:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

اعلنت مديرية تربية كربلاء تسجيل ١٣ ألف متقدم لأداء الامتحانات الخارجية.

وقال مدير قسم الامتحانات في المديرية تكليف الدعمي لـ /المعلومة/، أن “ستة منافذ فتحتها المديرية لاستقبال الراغبين باداء الامتحانات الخارجية للسادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي، حيث استقبلت ١٣ ألف متقدم لأداء الامتحانات لهذا العام الدراسي”.

وأضاف الدعمي ان “ال١٣ الف متقدم بينهم من تم تأجيل امتحاناتهم للصفوف السادس الابتدائي والثالث المتوسط من العام الماضي الذين أجلت امتحاناتهم بسبب الظروف الصحية”.

واشار الى ان “مديرية التربية استنفرت ملاكاتها لاستيعاب الأعداد المتقدمة وانجاز معاملات جميع المتقدمين”.انتهى ٢٥ش

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