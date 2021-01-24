المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن معاملات مركبات “متوقفة”

2021/01/24 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن معاملات مركبات الارقام (ل،ق،ز) المتوقفة، مؤكدة أن الموضوع في مجلس شورى الدولة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بالنظر لكثرة المناشدات فيما يخص معاملات مركبات الارقام التي تحمل أحرف (ل،ق،ز) المتوقفة في الوقت الحاضر نود ان نوضح ان الموضوع حالياً في مجلس شورى الدولة لغرض مناقشته واطلاق معاملات المركبات”.

وأضافت أن “الاجراءات وصلت لمراحلها الأخيرة من اجل اعطائها الصيغة القانونية في صرفها كون عليها تحقيق مسبق بهذا الخصوص”.

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