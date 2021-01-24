رئاسة البرلمان تتوعد باقالة وزيري الكهرباء والنفط “فوراً”

2021/01/24 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس

مجلس النواب ، اليوم الاحد لجنتي النفط

والطاقة ، والخدمات والإعمار

النيابيتين بإستضافة وزيري ” الكهرباء

و النفط ” للوقوف على اسباب تردي واقع

الكهرباء في البلاد بش

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