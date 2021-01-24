إسرائيل تعلن فتح سفارتها في الإمارات رسميا

2021/01/24 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الأحد، افتتاح سفارتها في الإمارات رسميا، بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة.

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