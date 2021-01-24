يحيى رسول: انتحاريا ساحة الطيران ’عراقيان’ لا صحة لوجود انتحاري سعودي

2021/01/24 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن الانتحاريين الاثنين، اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران، هما عراقيان.

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واضاف رسول خلال مشاركته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل، سعدون محسن ضمد، وتابعه "ناس" (24 كانون الثاني 2021) إن "المعلومات التي حصلت عليها القوات الأمنية، بشأن الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما في ساحة الطيران ببغداد، أنهما محليان".

وأضاف، أن "وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت صورة لأحد الانتحاريين السعوديين، على أنه فجر نفسه في العراق، وهذا غير صحيح، فهذا الانتحاري فجر نفسه سابقاً في السعودية".

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