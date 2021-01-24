2021/01/24 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن افتتاح سفارتها بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي.

وقالت الوزارة، في بيان: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

ويأتي هذا الإعلان بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.

وهذه التطورات تجري في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 ب‍البيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعلن فتح سفارة لها في الإمارات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعلن فتح سفارة لها في الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).