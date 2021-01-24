2021/01/24 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).