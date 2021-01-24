الكهرباء لـNRT: ضعف التجهيز سببه نقص امدادات الغاز الإيراني

2021/01/24 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محطات كهربائية

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

285 مشاهدة

عزت وزارة الكهرباء، الاحد، الضعف الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية إلى نقص امدادات الغاز الإيراني، مشيرة إلى قرب ادخال محطات توليدية جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم الوزارة، احمد موسى، لموقعNRT عربية اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، ان "نقص امدادات الغاز الايراني اثر على تجهيز محطات الطاقة الكهربائية وبالتالي انعكس سلبا على المواطنين".

وأضاف موسى، ان "العراق يحتاج تخصيص الاموال اللازمة وبالسرعة الممكنة لاكمال الربط الكهربائي وخاصة مع الاردن ومصر ودول الخليج والتي سيكون العراق معبر للطاقة وسيأخذ حاجته مما يحتاجه من الكهرباء".

وأشار المسؤول، إلى ان "الايام المقبلة ستشهد ادخال محطات توليدية جديدة، وانها حاليا قيد الانشاء".

وفي وقت سابق، هدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، بإقالة وزيري الكهرباء والنفط، في حال عدم معالجة ازمة الكهرباء خلال وقت قريب.

وقال الكعبي في بيان تابعه موقع NRT عربية اليوم (24 كانون الثاني 2021)، انه "بسبب انعدام الكهرباء في بغداد وعموم المحافظات وجهنا بإستضافة عاجلة لوزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد".

وأضاف الكعبي "سنمضي بإستجواب الوزيرين وإقالتهما فورا في حال عدم معالجة ازمة الكهرباء خلال وقت قريب".

يأتي ذلك في وقت، يشهد قطاع الكهرباء تراجعا الى أدنى مستوياته في أغلب المحافظات، الأمر الذي أثار غضب الشارع، اذ خرجت تظاهرات بعدد من المحافظات تطالب بإنهاء الفساد في هذا الملف.

وكانت لجنة التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، أعلنت الاربعاء الماضي، احالة 46 ملف فساد إلى المحاكم المختصة.

ففي تموز الماضي، قرر البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال الفترة من 2005 إلى 2019، إثر تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وعقب 5 أشهر على تشكيل اللجنة، أعلن البرلمان أن حجم الإنفاق الكلي على تعاقدات وزارة الكهرباء خلال هذه الفترة بلغ نحو 81 مليار دولار.

من جهتها أعلنت هيئة النزاهة في أيلول الماضي صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من المسؤولين بتهم فساد، شملت 21 متهما من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك، لتسببهم بهدر 370,000 ألف لتر من ماَة النفط الأبيض نتيجة الإهمال، كما تم اعتقال مسؤولين في وزارة الكهرباء وغيرها.

جدير بالذكر أن العراق ينتج في الوقت الحالي نحو 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، بحسب مسؤولين في القطاع الكهربائي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء لـNRT: ضعف التجهيز سببه نقص امدادات الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء لـNRT: ضعف التجهيز سببه نقص امدادات الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).