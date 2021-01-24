2021/01/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز..شرف المواقف – محمد الفيصل لا تربطني والاستاذ سعد البزاز أيّ علاقة ومن أيّ نوع كانت..إلا تلك المتعلّقة بكونه صحفيّاً مُحترماً ومهنيّاً وشخصية عراقية تحظى بتقدير وإحترام عربي ودولي كبيرين، وأكاد أجزم أنّ ماذكرته في هذه الكلمات لايختلف عليه معارضوه قبل مؤيّديه ، أقول هذا والبزاز لازال بذات النهج في مواقفه الشريفة المُعطّرة بأريج […]

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