2021/01/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وعمر برعاية البزّاز – مظفر عبد العال كما توقعنا و توقع كل نبيل وشريف بهذا البلد، ان للبيت ربا يحميه ويرعاه ليقول للبزاز هذه فرصتك وليست لغيرك، لانك صاحب الغيرة والمواقف النبيلة في حماية ابناء بلدك لتمتد يد البزاز الى يدي والد علي وعمر برعاية الرحمن الرحيم تمتد اليه معلنة وسع الخير والبركات والرعاية […]

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