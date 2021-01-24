2021/01/24 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتخابات وساحة الطيران – حسين الاسدي ليس من باب المصادفة ان يمر يوم على تأجيل الانتخابات الى العاشر من تشرين المقبل بدلا من السادس من حزيران حتى جاء الانفجاران في منطقة الباب الشرقي وساحة الطيران ليؤكدا الترابط بين الحدثين من اجل ارباك الوضع الامني ودفع الموعد الى تأجيل جديد يروق للقوى الممسكة بالسلطة0ان اجراء انتخابات […]

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