الفلسفة السياسية لفيروس كورونا - عادل حبه

2021/01/24 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم ألكسندر شيبكوفالمصدر: مجلة الحياة الدولية الروسيةترجمة عادل حبهتم إعداد المقال بمساعدة إليزافيتا أنتونوفا، رئيس قسم إعداد المواد الموضوعية لمجلة الحياة الدولية الروسيةفي سياق الأزمة العالمية المرتبطة بفيروس - COVID 19 ، يمكن بالفعل التحقق من بعض التغييرات التي طرأت على العالم.



بالأمس عشنا تحت شعار "نعيش معا في مجتمع بلا حدود" ، واليوم نعيش تحت شعار"ابقوا في المنزل ، لا تتصلوا ......





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