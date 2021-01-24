ديالى تكشف عن رفع اكثر من الف دعوى امام “قاضي التجاوزات”

2021/01/24 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن رفع اكثر من الف دعوى قضائية امام قاضي التجاوزات في بعقوبة.

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