الدفاع النيابية: من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران عراقيان

2021/01/24 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، اليوم الاحد، ان من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان من الموصل.

وقال ال حيدر في برنامج يعرض على القناة الرسمية، وتابعته “تقدم” ان “من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان من الموصل”، مبينا ان “العمل الروتيني والاسترخاء عند الأجهزة الأمنية أديا إلى تفجيرات ساحة الطيران”.

واضاف آل حيدر، ان “لدينا معلومات جُمعت على بعض القيادات العسكرية وسيتم استجوابهم”، لافتا الى ان “العمليات المشتركة ليس لها صلة بعمليات بغداد”.

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