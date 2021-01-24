تحالف القوى يبدي تحفظه من دعوات وظفت جراح الشهداء لتحقيق مكاسب انتخابية

2021/01/24 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف القوى العراقية، اليوم الاحد، تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب أنتخابية دنيوية زائفة.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في الوقت الذي يدين تحالف القوى العراقية بأشد عبارات الادانة والاستنكار الجريمة الارهابية النكراء التي أودت بحياة العراقيين الكسبة الابرياء في ساحة الطيران يوم الخميس الدامي (٢١/ ١/ ٢٠٢١) وجرحت العشرات وأثارة فزع وهددت أمن المواطنين وزعزعة أستقرار العاصمة بغداد وأعادت الى الذاكرة دموع الثكالى وقساوة الفراق ووداع الأحبه لا لشيء أقترفوه الأ لانهم عراقيون”.

واضاف التحالف، اننا “أذ نشد على يد القائد العام للقوات المسلحة في أتخاذ الاجراءات الضرورية لأصلاح الأجهزة الأستخبارية والمعلوماتية وتجديد دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الارهابية مع تصاعد وتيرة نشاطاتهم وتهديدهم لكيان الدولة وتحديهم لأجهزتها الأمنية، ومارافقها من ردات فعل ذات غير مدروسة وتصاعد الدعوات الى أنزال عقوبة الأعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الأعدام مع تحفظنا على العديد من هذة الاحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الأنسان والقانون الدولي الأنساني”.

واكد تحالف القوى العراقية، على “ضرورة القصاص ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين شهداء التظاهرات السلمية ومغيبي المدن المحررة من الارهاب والكسبه الابرياء و الفقراء البسطاء”، مشددا على “تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب أنتخابية دنيوية زائفة، مذكرين رئاسة الجمهورية عدم الأنصياع للتهديدات وأهمية أن يكون – العدل – هو الأساس”.

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