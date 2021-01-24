اللجنة المنظمة: كأس العالم للاندية سيقام بحضور الجماهير

2021/01/24 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، السماح بحضور الجماهير في مباريات البطولة المقرر إقامتها الشهر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: “منافسات بطولة مونديال الأندية المقبلة ستقام بحضور جماهيري بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لكل ملعب من الملعبين المستضيفين للمسابقة”.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أنه سيتعين على المشجعين الراغبين في الحصول على التذاكر، إما تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من أكتوبر 2020.

وستقام مباريات البطولة في ملعبي “أحمد بن علي”، و”المدينة التعليمية”، ويتسع كل منهما لنحو 40 ألف مشجع.

ويشكل مونديال الأندية اختبارا للأمور التنظيمية، قبل إقامة كأس العالم 2022 في قطر.



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