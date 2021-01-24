رئيس الجمهورية يصادق على اكثر من 340 حكم اعدام لإرهابيين بعد اكتسابها الدرجة القطعية

2021/01/24 | 21:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد:اكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس برهم صالح على اكثر من 340 حكم اعدام اكتسبت الدرجة القطعية والتي كانت صدرت من المحاكم المختصة بالقضايا الارهابية والجنائية.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله، إن الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية ...

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