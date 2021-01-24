استياء شديد في أوساط الديمقراطي الكردستاني من فيلم يسيء الى رئيسه

2021/01/24 | 21:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة قدمت احتجاجا رسميا الى القنصل الايراني السليمانية – عباس اركوازي:اثار فلم نشرته مؤسسات اعلامية ايرانية، حول الاحداث التي رافقت اجتياح داعش لمحافظة الموصل وقضاء مخمور، استياء قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي اعتبرها استهدافا لرئيسه مسعود بارزاني.وادى نشر هذا الفلم الى تدهور العلاقة المتشنجة اصلا بين ايران والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، نظرا لان ايران ...

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