2021/01/24 | 21:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الاقتصاد تكشف حوارات جديدة مع الإقليم لحسم مشروع الموازنة بغداد – وعد الشمري:انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الأحد، تخصيص 16 تريليون دينار لوزارة الكهرباء رغم أن التجهيز اليومي لعموم المحافظات لا يتجاوز ساعتين، كاشفة عن انطلاق حوارات مع إقليم كردستان لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة.وقالت عضو اللجنة النائبة ميادة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات نيابية لتخصيص 16 تريليون للكهرباء: التجهيز ساعتين فقط) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقادات نيابية لتخصيص 16 تريليون للكهرباء: التجهيز ساعتين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).