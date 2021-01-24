خروج إجباري.. ماذا يحدث مع مستخدمي فيسبوك؟

2021/01/24 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحظ عدد من مستخدمي فيسبوك خلال الأيام الماضية، عمليات خروج إجباري من حساباتهم، وعودة التطبيق إلى طلب الرمز السري مرة جديدة.

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