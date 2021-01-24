الكروي: التصويت على الموازنة يحتاج لنحو اسبوعين بعد حسمها بنسبة 70 بالمئة

2021/01/24 | 22:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الاحد، بان 70% من ابواب موازنة 2021 حسمت خلال الايام الماضية.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجتماعات مكثفة لاعضاء اللجنة المالية النيابية مع الوزارات والهيئات الحكومية في الايام الماضية حيال ملف موازنة 2021 وابوابها اسهمت في حسم 70% منها حتى الان وفق المؤشرات المتوفرة لدينا لكن هنا ملفات معقدة لم تحسم حتى الان ابرزها حصة كردستان والتي تحتاج الى نقاشات مستفيضة من اجل الوصول الى حلول”.

واضاف الكروي،ان” حسم ملف الموازنة وطرحها للتصويت تحتاج الى نحو اسبوعين من الان خاصة وان هناك ملفات معقدة جدا ستاخذ وقت في النقاشات والتفاهمات قبل الوصول الى رؤية توافقية حيالها”.

وكانت الحكومة ارسلت موازنة 2021 الى البرلمان قبل اكثر من اسبوعين من اجل دراستها قبل التصويت على ابوابها”.انتهى 25 ف

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