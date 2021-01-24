المتحدث باسم مكتب القائد العام يحدد جنسية انتحاريي ’’ساحة الطيران’’

2021/01/24 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأحد، 24 كانون الثاني، 2021، جنسة الانتحاريين الذين أنفجرا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال رسول في مقابلة مع قناة العراقية، إن "ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني وتقصير تم الاعتراف به".

واضاف أن "ما تم تداوله من صورة للانتحاري غير صحيح والانتحاريان عراقيان".

وتابع أنه "كانت لدينا معلومات عن نية الإرهاب ضرب مناطق بغداد".

واشار رسول إلى أن "الجهد الاستخباري أجهض العديد من الهجمات الانتحارية"، لافتا إلى أن "داعش يستغل بعض المناطق التي عليها نزاع سياسي".

وبين أن "منطقة شمال شرق سوريا معقل لداعش وتمثل مصدر تهديد للعراق".

وكان اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أكد الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن القوات الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رسول قوله، إن "قواتنا الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران، والقائد العام للقوات المسلحة وضع كل إمكانيات الدولة لمواجهة الإرهابيين".

وأضاف رسول، أن "الكاظمي وجه القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، والجيش سيدعم القوات الأمنية في حفظ الأمن، مع تكثيف الجهد الاستخباري للبحث عن المخططين للهجوم الارهابي".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد، بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وأوقعا عدداً من الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إنها "تتعهد باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد"، مشيرة إلى أن "بغداد آمنة وقواتنا الأمنية قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم".

وتابعت، أن "الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد"، مضيفةً: "مصممون على إنهاء عصابات داعش من الوجود نهائياً".

وشهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

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